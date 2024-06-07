Уточнен объем работы Азербайджана в рамках МТК "Север-Юг"

БАКУ/Trend/ — Представители Азербайджана приняли участие в круглом столе на тему развития международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг" в рамках Петербургского международного экономического форума-2024, передает в пятницу Trend со ссылкой на информацию организатора мероприятия — Фонд Росконгресс.

Выступивший на встрече министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт отметил, что "наличие налаженных механизмов "бесшовных" перевозок предполагает использование международных транспортных коридоров, и Россия последовательно выступает за развитие и повышение эффективности использования действующих и новых международных транспортных коридоров".

"Отмечен значительный рост грузопотока по МТК "Север – Юг". Перевалка экспортных и импортных грузов в морских портах вдоль данного коридора в 2023 году выросла на 55%, перевозки железной дорогой увеличились более чем на 13%, а грузопоток в пунктах пропуска на границе РФ с Азербайджаном вырос на 25%", — подчеркнул министр транспорта РФ.

По его словам, с целью увеличения грузопотока по МТК "Север – Юг" с использованием железнодорожного транспорта, продолжается совместная работа с Ираном по реализации подписанного межправительственного соглашения о строительстве железнодорожной линии "Решт – Астара (граница Ирана и Азербайджана)".

"Также с Азербайджаном ведется подготовка соглашения о развитии перевозок по западной ветке МТК "Север – Юг"", — добавил Старовойт.

По его словам, крайне важно расширять географию перевозок и синхронизировать действия с иностранными коллегами, обеспечивая транспортную связуемость государств.

Отметим, что МТК "Север – Юг" реализуется с 2000 года, участниками данной международной инициативы являются 14 стран, включая и Азербайджан.

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