AZAL начал продажу авиабилетов в Физули

БАКУ/Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL начал продажу авиабилетов по маршруту Баку-Физули-Баку. Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, передает в понедельник Trend со ссылкой на

ЗАО Azerbaijan Airlines.

С 17 июля авиакомпания приступит к осуществлению регулярных полетов в Международный аэропорт в Физули два раза в неделю – по средам и субботам. Рейсы будут выполняться из Терминала 2 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

При приобретении авиабилетов по маршруту Баку-Физули-Баку следует обратить внимание на следующие условия:

- Авиабилеты могут приобрести только граждане Азербайджана, так как для въезда в Карабах требуется специальное разрешение.

- Для приобретения авиабилета необходимо пройти авторизацию на портале yolumuzqarabaga.az и получить специальный код. Затем, перейдя на официальный сайт Azerbaijan Airlines, можно приобрести билет, подтвердив разрешение путем ввода специального кода и FIN-кода удостоверения личности. Срок действия специального кода составляет один месяц, и в течение этого периода пассажир может приобрести авиабилет и отправиться в Карабах.

- В связи с тем, что для приобретения авиабилетов по маршруту Баку-Физули-Баку требуется специальное разрешение, проверяемое через соответствующую систему, первоначально их можно будет приобрести только онлайн. Вскоре этот процесс станет доступен и в мобильном приложении авиакомпании.

- Авиабилеты можно приобрести только туда и обратно, и исключительно по маршруту Баку-Физули-Баку.

Согласно решению коллегии Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, стоимость авиабилета в одну сторону составляет 78 манатов. В эту цену включено до 10 кг ручной клади и 23 кг багажа.

Отметим, что для детей, путешествующих по этому маршруту, предусмотрены скидки: 25% от тарифа для детей от 2 до 12 лет и 90% для младенцев до 2 лет.

Международный аэропорт Физули, открытый 26 октября 2021 года, был построен за рекордные 8 месяцев. Аэропорт располагает всей необходимой инфраструктурой для удобства пассажиров и обеспечения высокого уровня обслуживания.