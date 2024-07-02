Аналитик о повышении роли Среднего коридора с подключением к нему Кыргызстана и Узбекистана

БАКУ/Trend/ - Присоединение Кыргызстана и Узбекистана к Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ или Средний коридор) усилит ТМТМ, актуальность которого в мировой цепочке поставок грузов растет.

Об этом сообщил в своей аналитической статье для портала "Smart Press" эксперт Вахтанг Чрдилели, передает во вторник Trend.

"На днях Китай, Кыргызстан и Узбекистан заключили соглашение о начале строительства новой железной дороги протяженностью 454 километра в октябре 2024 года на сумму 4,7 млрд долларов США, из которых половину выделит Китай. Данный проект поможет обеспечить доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и далее в страны Ближнего Востока, в том числе Турцию, и далее — в Евросоюз. Таким образом, новая железнодорожная магистраль призвана не только связать страны азиатского региона между собой, но и стать важной частью Среднего коридора (Middle Corridor), соединяющего Китай с Европой через страны Южного Кавказа — Азербайджан и Грузию", - считает Чрдилели.

Эксперт указал на то, что 280 километров (основная часть) новой железной дороги пройдет по территории Кыргызстана, где будет специальная разгрузочная база. На этой базе поезда с "европейской колеей" (1.435 мм), которая используется в Китае, будут переставляться на ширококолейный формат, распространенный в постсоветских странах (1.520 мм).

"В Китае оценили, что по этой железной дороге будут ежегодно перевозить порядка 15 миллионов тонн грузов и около 300 тысяч пассажиров. С ее появлением транспортно-логистическая ситуация в Центральной Азии заметно позитивно изменится. Китай укрепит свое присутствие в Центральной Азии и получит альтернативный маршрут в Европу, а также в страны Ближнего Востока и Персидского залива", - отметил аналитик.

По предварительным оценкам кыргызских экспертов, Кыргызстан может получить от эксплуатации новой железной дороги около 200 миллионов долларов США в год.

В материале аналитика упоминается, что для Узбекистана новая железная дорога поможет продавать больше узбекской продукции на гигантском китайском рынке сбыта, а также повысит роль Узбекистана как логистического узла в регионе.

"С учетом геополитических реалий, в частности, обострением ситуации на Ближнем Востоке, Средний коридор получил большую актуальность. Ведь грузовое судоходство в Красном море фактически остановлено, и мировая торговля в поиске альтернативных путей транспортировки грузов. Одним из них как раз является мультимодальный маршрут "Средний коридор", проходящий через территорию Китая, Казахстана, Азербайджана и Грузии с выходом на ЕС и Турцию. Пополнение проекта ТМТМ новыми странами усилит его", - подчеркивает аналитик.

Он указывает на то, что доставка грузовых контейнеров из Китая в Грузию по ТМТМ требует около 10 дней, и получается, что груз из Азии в Европу и обратно по Среднему коридору может быть доставлен намного быстрее, чем по альтернативным морским маршрутам, идущим в обход Красного моря и огибающим Африку.

Отметим, что в настоящее время в проекте ТМТМ представлены 25 компаний из 11 стран мира.

По итогам 2023 года по Среднему коридору было перевезено 2,7 млн ​​тонн грузов, что на 86% превысило показатель за 2022 год. Прогноз на 2024 год - 4,2 млн тонн.

ТМТМ в 2024 году отметил 10-летие.

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