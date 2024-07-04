Из Сианя в Баку по Среднему коридору ежесуточно отправляется один контейнерный блок-поезд

БАКУ/Trend/ - По Среднему коридору из китайского Сианя в Баку, начиная с июля, ежедневно на регулярной основе отправляется один контейнерный блок-поезд, передает в четверг Trend со ссылкой на сообщение ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Путь занимает около 12 дней. Основными видами грузов являются бытовые товары, автомобили и запасные части к ним.

Маршрут из Сианя пересекает Казахстан, Каспий и затрагивает Баку.

Отметим, что Средний коридор действует с 2014 года, но именно последние два года к нему приковано пристальное внимание из-за новых геополитических реалий.

В 2023 году по Среднему коридору прошло 2,7 млн тонн грузов (рост на 86%), планы на 2024 год - свыше 4,2 млн тонн.

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