БАКУ /Trend/ - В первой половине этого года железнодорожный экспресс Китай-Европа выполнил более 90 тысяч рейсов, перевезя грузы общей стоимостью 380 миллиардов долларов США.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал представитель Министерства иностранных дел Китая Цю Синьли в ходе панельной дискуссии на тему "Пути к устойчивой взаимосвязанности: усилия Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и его государств-членов, а также региональных организаций Азии по обеспечению безопасных, эффективных и устойчивых к климатическим изменениям транспортных коридоров".

"В первой половине этого года железнодорожный экспресс Китай-Европа выполнил более 90 тысяч рейсов, перевезя грузы общей стоимостью 380 миллиардов долларов США. Железнодорожный экспресс Китай-Европа соединяет 123 города Китая с 224 городами в 25 странах Европы и 108 городами в 11 странах Азии", - сказал он.

Коснувшись вопроса цифровой трансформации и развития инфраструктуры интернет-сетей в китайских портах, представитель департамента добавил, что Китай реализует пилотные проекты в 56 портах с целью строительства портов мирового уровня.

"Эти порты переоборудуются в современные порты с интеллектуальными системами, цифровым управлением и основой для регионального сотрудничества. Кроме того, такие проекты, как Умный порт Китай-Вьетнам, создали новую модель регионального сотрудничества. Мы продолжаем диверсифицировать модели сотрудничества и делимся своим опытом с соседними странами", - подчеркнул Цю Синьли.