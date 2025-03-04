Global DTC запустила цифровую платформу для Среднего коридора

БАКУ/Trend/ - Компания Global DTC Pte Ltd объявила о запуске цифровой платформы для Среднего коридора.

Как передает во вторник Trend, об этом рассказала заместитель генерального директора Global DTC Pte Ltd Алуа Сатыбалдиева за круглым столом "Средний Коридор: Связь через Каспийское море" в Баку.

"Мы разрабатывали цифровую платформу для торгового коридора с целью оптимизации потока грузов между Азией и Европой. Среди ключевых функций нашей платформы — создание совместной экосистемы, поддержка электронного таможенного оформления, модуль тарифов и управления заказами, цифровизация документооборота, а также система отслеживания и мониторинга контейнеров. Сегодня мы рады сообщить о запуске нашей платформы. Мы вложили много усилий в ее создание за последние несколько лет, чтобы обеспечить интеграцию всех участников. Теперь платформа открыта для всех участников Транскаспийского маршрута — экспедиторов, грузоотправителей и грузополучателей. Они смогут отслеживать свои контейнеры в реальном времени, введя номер контейнера в систему. Это позволит узнать точное местоположение груза на всем пути, проходящем через Казахстан, Азербайджан и Грузию", - сказала она.

Она добавила, что такой уровень прозрачности стал возможен благодаря интеграции с железными дорогами Казахстана, Азербайджана и Грузии.

"На прошлой неделе мы завершили технические работы и теперь планируем завершить интеграцию с портом Актау. После этого пользователи смогут видеть текущий статус контейнера и причины возможных задержек, будь то шторм или другие обстоятельства. Это, безусловно, важное улучшение. Следующие шаги включают интеграцию с портом Алят в Азербайджане и долгосрочные планы по интеграции с национальной портовой системой Грузии, которая объединит все терминалы страны", — отметила А.Сатыбалдиева.