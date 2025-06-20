Азербайджан и Узбекистан нацелены на расширение возможностей Бакинского порта

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан договорились о сотрудничестве по расширению инфраструктуры Бакинского порта.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов в ходе III межрегионального форума Азербайджан - Узбекистан в Баку.

"Мы сегодня договорились с азербайджанскими коллегами, что будут создаваться дополнительные условия, в том числе меры по расширению инфраструктуры через Бакинский порт, что позволит нам минимизировать риски и увеличивать доставку грузов через транспортную инфраструктуру Азербайджана", - сказал министр.

По его словам, речь идет о продлении льгот на перевозки, создании дополнительных мощностей и расширении флота на Каспийском море.

"По всем этим направлениям есть договоренности, есть инструменты и мы будем создавать условия, чтобы вы могли достаточно эффективно обмениваться товарами и доставлять грузы между двумя странами", - сказал Л. Кудратов.