В АБР назвали объем инвестиций в проекты, связанные со Средним коридором

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) с 2001 года направил около 4 миллиардов долларов на реализацию 24 проектов, связанных с развитием Среднего коридора,

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков в ходе панельных обсуждений, прошедших в рамках ежегодной встречи Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в Пекине.

«АБР инвестирует в развитие коридора с 2001 года — года основания Программы CAREC. Банк предоставил около 4 миллиардов долларов на реализацию 24 проектов, связанных с развитием Коридора-2 Программы CAREC, включая дорожную и железнодорожную инфраструктуру в Центральной Азии и на Южном Кавказе», — отметил он.

По его словам, АБР сотрудничает с АБИИ по ряду проектов, связанных с развитием Среднего коридора/Коридора-2 CAREC, включая Батумскую объездную дорогу в Грузии, а также работу над предлагаемым «Зелёным энергетическим коридором» через Каспийское море.

«Средний коридор представляет собой альтернативный маршрут между Европой и Азией. Этот транспортный коридор во многом совпадает с одним из шести коридоров регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии — Коридором-2 CAREC. АБР рассматривает его как важнейшее связующее звено между Азией и Европой. Последние внешние шоки только усилили стратегическую значимость Транскаспийского транспортного маршрута», — подчеркнул Жуков.

Отметим, что Средний коридор начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, далее через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, а затем выходит в Европу. Средний коридор представляет собой сухопутный маршрут, соединяющий восточные регионы Азии, включая Китай, с Европой в обход более протяжённых морских путей.