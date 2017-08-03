Центрально-Азиатский форум по вопросам недвижимости пройдет в Астане

3 августа 2017 14:47 (UTC+04:00)

19 и 20 октября в рамках ежегодной недели коммерческой недвижимости CREW (Commercial Real Estate Week) в Астане пройдет Центрально-Азиатский форум по вопросам недвижимости «CRE Central Asia 2017». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики столицы.

Международные эксперты по недвижимости из Китая, Сингапура, Франции, Великобритании, Канады, строители, архитекторы, представители госструктур и бизнес-сообществ обсудят не только проекты государственно-частного партнерства, затронут вопросы внедрения современных технологий, развития ресторанного бизнеса и фуд-ретейла, а также представят самую актуальную статистику по рынку недвижимости.

«Мероприятие пройдет во Дворце Независимости при поддержке акимата города Астаны. Наша главная цель - создание диалоговой площадки для экспертов по обмену опытом и решению актуальных вопросов, связанных с развитием недвижимости», - рассказывают организаторы.

Главным событием форума станет встреча мэров крупных городов Центрально-Азиатского региона и России. По приглашению Асета Исекешева казахстанскую столицу посетят градоначальники Ашхабада, Баку, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Тбилиси.

В течение двух дней участники форума обсудят вопросы инфраструктурного наследия таких масштабных мероприятий, как ЭКСПО-2017, Универсиада (2017) и Азиада (2011), прошедших в Астане и Алматы. Делегатов форума также ждет насыщенная образовательная программа: тренинги, практические семинары и мастер-классы.

Форум завершится ежегодной профессиональной премией в сфере коммерческой недвижимости «Commercial Real Estate Awards 2017».

Azernews Newspaper
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