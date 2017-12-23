В Узбекистане предлагается развивать аэрокосмическую деятельность

23 декабря 2017 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать отдельный государственный орган по аэрокосмической деятельности, что позволит комплексно решать все вопросы развития данной сферы.

Об этом он заявил в своем послании Сенату и Олий Мажлису страны (верхней и нижней палатам парламента), в котором подвел итоги работы в 2017 году и определил основные задачи государства на 2018 год.

По словам президента, последние годы не уделялось достаточно внимания внедрению имеющих стратегическое значение аэрокосмических технологий в ведущие отрасли экономики страны.

"Для развития этой прогрессивной сферы нужно будет привлечь иностранных инвесторов к реализации проектов на основе государственно-частного партнерства и создать национальную космическую инфраструктуру наземного базирования и производственного назначения. Вместе с тем необходимо укрепить потенциал научно-исследовательских институтов в этом направлении. Мы должны создать отдельный государственный орган по аэрокосмической деятельности, что позволит комплексно решать все вопросы развития сферы", - отметил глава государства.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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