Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит с рабочим визитом Москву

26 декабря 2017 12:25 (UTC+04:00)

Сегодня Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон с целью участия в неформальной встрече Глав государств – участников Содружества Независимых Государств отбыл в город Москва Российской Федерации, сообщает Khovar.

В Международном аэропорту Душанбе Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона провожали Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Руководитель Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан и другие официальные лица.

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