В Казахстане почетный консул Германии обнаружен мертвым в Атырау

Почетный консул Германии в Западном Казахстане Питер Кригер обнаружен мертвым в Атырау, сообщает «Казинформ».

«Тело 54-летнего Питера Кригера сегодня обнаружено в арендованной квартире. В настоящее время назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет выяснена и названа причина смерти», - сообщили в пресс-службе ДВД региона.

По информации полиции, при предварительном осмотре на теле признаков насильственной смерти не обнаружено.

В последнее время Питер Кригер жил и работал в Атырау.

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