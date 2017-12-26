В Казахстане почетный консул Германии обнаружен мертвым в Атырау

26 декабря 2017 17:28 (UTC+04:00)

Почетный консул Германии в Западном Казахстане Питер Кригер обнаружен мертвым в Атырау, сообщает «Казинформ».

«Тело 54-летнего Питера Кригера сегодня обнаружено в арендованной квартире. В настоящее время назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет выяснена и названа причина смерти», - сообщили в пресс-службе ДВД региона.

По информации полиции, при предварительном осмотре на теле признаков насильственной смерти не обнаружено.

В последнее время Питер Кригер жил и работал в Атырау.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Нацбанк Kазахстана поддерживает консолидацию банковского сектора
Бизнес 17:13
Текущая ситуация на валютном рынке стабильна - Нацбанк Казахстана
Бизнес 16:32
Значение индикатора KazPrime составило 11,25 процента годовых
Бизнес 16:27
В Казахстане ужесточат контроль над рядом банковских операций
Бизнес 16:11
В Казахстане уровень годовой инфляции ожидается в пределах коридора Нацбанка - 6-8%
Бизнес 15:44
Казахстан и Кыргызстан могут увеличить товарооборот до миллиарда долларов к 2020 г.
Казахстан 14:31
В Жамбылской области Казахстана стабилизируют цены на продукты
Бизнес 14:19
Казахстан заинтересовался газопроводным проектом ТАПИ
Энергетика 12:23
Казахстан увеличил добычу и экспорт газа
Энергетика 10:38
Урегулирование разногласий между Казахстаном и акционерами Карачаганака отложено на 2018 г.
Энергетика 25 декабря 18:15
Казахстан и Кыргызстан - братские государства – Назарбаев
Казахстан 25 декабря 17:09
В парламенте Казахстана обсудили расширение экономических связей с азиатскими странами
Бизнес 25 декабря 16:39
S&P повысило рейтинги Bank RBK Казахстана
Бизнес 25 декабря 15:58
Казахская компания объявляет тендер для закупки услуг по разработке паспорта опасных отходов
Тендеры 25 декабря 13:33
Для граждан Казахстана может быть облегчен визовый режим с ЕС
Казахстан 25 декабря 13:17
Азербайджанские звезды выступили с концертом в Казахстане (ФОТО)
Культура 25 декабря 12:53
Госучреждения Алматы обеспечат казахстанские предприятия заказами
Бизнес 25 декабря 11:16
Фермеры Южно-Казахстанской области перевыполнили годовой план
Бизнес 25 декабря 10:11