В Казахстане почетный консул Германии обнаружен мертвым в Атырау

Почетный консул Германии в Западном Казахстане Питер Кригер обнаружен мертвым в Атырау, сообщает «Казинформ».
«Тело 54-летнего Питера Кригера сегодня обнаружено в арендованной квартире. В настоящее время назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет выяснена и названа причина смерти», - сообщили в пресс-службе ДВД региона.
По информации полиции, при предварительном осмотре на теле признаков насильственной смерти не обнаружено.
В последнее время Питер Кригер жил и работал в Атырау.
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