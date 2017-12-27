Таджикистан поднялся на рейтинге всемирного банка на 5 позиций

27 декабря 2017 16:43 (UTC+04:00)

Среди 153 стран мира Таджикистан на 108-ом месте в рейтинге самых лучших стран для ведения бизнеса, составленный американским журналом Forbes, сообщает Khovar.

Рейтинг опубликован 21 декабря на сайте издания.

В графе Таджикистана отмечается, что ВВП республики в прошлом году вырос на 6,9%, население страны составляло 8,5 миллионов человек, ВВП на душу населения – 800 долларов.

Среди стран Центральной Азии сравнительно высокое место в рейтинге занимает Казахстан – 65-ое место. Узбекистан расположился на 99-ом месте, Кыргызстан – на 123-ом месте. Туркменистан в рейтинге отсутствует.

Лучшими странами для ведения бизнеса признаны Великобритания, Новая Зеландия и Нидерланды. Замыкают рейтинг Гаити, Гамбия и Чад.

В рейтинге Forbes оцениваются 153 страны по 15 критериям: право собственности, степень внедрения инноваций, уровень налогообложения, технологии, уровень коррупции, свобода (личная, торговая и финансовая), бюрократизм и защищенность инвесторов.

Отметим, что в опубликованном в начале ноября рейтинге Всемирного банка Doing Business 2018 Таджикистан занял 128-ое место среди 190 стран мира.

В докладе Всемирного банка отмечалось, что за последний год в Таджикистане реализованы две реформы – упростили процедуру создания предприятий, увеличив сумму минимального дохода для образовательной регистрации по НДС, исключили одну процедуру в целях упрощения регистрации собственности.

Данные реформы позволили Таджикистану подняться в рейтинге Всемирного банка на пять позиций.

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