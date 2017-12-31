АШХАБАД /Trend/ Состоялся телефонный разговор между президентами Туркменистана и Узбекистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Шавкатом Мирзиёевым, говорится в сообщении туркменского правительства.
Главы государств обсудили актуальные направления двусторонних отношений, « в основу которых заложены нерушимые узы дружбы и добрососедства, принципы равноправного взаимовыгодного сотрудничества.»
Президенты высказались за дальнейшее наращивание эффективного взаимодействия в торгово-экономической сфере.
В ходе беседы стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес.
«При этом была отмечена схожесть подходов двух стран по всем рассмотренным вопросам», - сказано в информации.
В данной связи подчёркивалась неизменная приверженность двух государств согласованному взаимодействию и обоюдной поддержке в рамках авторитетных международных организаций, в том числе ООН, СНГ и других.
Телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.
Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами
углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков.
Здесь наглядным примером является реализация проекта по
строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан- Казахстан –Китай,
введенного в строй в 2009 году.
Недавно президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
пригласил деловые круги Узбекистана к участию в проекте газопровода
Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Строительство
туркменского участка началось в декабре 2015 года.
Узбекистану, было также предложено приступить к разработке
нефтегазовых месторождений на туркменском шельфе Каспия.
Ашхабад готов активизировать сотрудничество и в рамках проекта по
поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту
Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан.
Две страны на данном этапе обсуждают также проект по созданию
транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит
значительно увеличить международные транзитные грузопотоки и
обеспечить новый коммуникационный коридор на мировые рынки.
(Гусейн Гасанов)
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