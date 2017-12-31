АШХАБАД /Trend/ Состоялся телефонный разговор между президентами Туркменистана и Узбекистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Шавкатом Мирзиёевым, говорится в сообщении туркменского правительства.

Главы государств обсудили актуальные направления двусторонних отношений, « в основу которых заложены нерушимые узы дружбы и добрососедства, принципы равноправного взаимовыгодного сотрудничества.»

Президенты высказались за дальнейшее наращивание эффективного взаимодействия в торгово-экономической сфере.

В ходе беседы стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес.

«При этом была отмечена схожесть подходов двух стран по всем рассмотренным вопросам», - сказано в информации.

В данной связи подчёркивалась неизменная приверженность двух государств согласованному взаимодействию и обоюдной поддержке в рамках авторитетных международных организаций, в том числе ООН, СНГ и других.

Телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами

углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков.

Здесь наглядным примером является реализация проекта по

строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан- Казахстан –Китай,

введенного в строй в 2009 году.

Недавно президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

пригласил деловые круги Узбекистана к участию в проекте газопровода

Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Строительство

туркменского участка началось в декабре 2015 года.

Узбекистану, было также предложено приступить к разработке

нефтегазовых месторождений на туркменском шельфе Каспия.



Ашхабад готов активизировать сотрудничество и в рамках проекта по

поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту

Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан.



Две страны на данном этапе обсуждают также проект по созданию

транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит

значительно увеличить международные транзитные грузопотоки и

обеспечить новый коммуникационный коридор на мировые рынки.



(Гусейн Гасанов)

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