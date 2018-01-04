Госрасходы на здравоохранение в Узбекистане увеличатся более чем на треть

4 января 2018 11:06 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - В 2018 году в Узбекистане объем государственных расходов на здравоохранение увеличится на 35,2 процента по сравнению с 2017 годом и достигнет 9,562 трлн сумов, говорится в докладе министра здравоохранения Алишера Шадманова, опубликованном в четверг на сайте министерства.

По его словам, в рамках Инвестиционной программы на 2018 год из государственного бюджета планируется выделить 803,6 млрд сумов на строительство, реконструкцию и оснащение 290 медицинских объектов против 552,6 млрд сумов для 181 учреждения здравоохранения в 2017 году.

В частности, запланировано выделение 31,8 млрд сумов на строительство и реконструкцию симуляционного центра Ташкентского педиатрического медицинского института, его Нукусского филиала, а также Андижанского и Бухарского государственных медицинских институтов.

Особое значение придается и развитию сельского здравоохранения. На укрепление материально-технической базы семейных поликлиник и врачебных пунктов на селе в 2018 году будут выделены 112,7 млрд сумов, а всего до 2021 года – 805,1 млрд сумов.

Большое внимание будет также уделено обеспечению службы экстренной медицинской помощи лекарственными средствами, добавил Шадманов. Если в прошлом году расходы в этом направлении составили 9,6 млрд сумов, то в 2018 году они увеличатся в 2,3 раза и достигнут 22,5 млрд сумов.

Курс на 3 января 2017 года - 8120.07 UZS/USD.

(Автор: Мамед Дашдамиров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
В Туркменистане назначен управделами президентским аппаратом
Туркменистан 13:23
Значение индикатора KazPrime не изменилось
Бизнес 12:39
В Туркменистане назначен зампредседатель Госконцерна «Туркменгаз»
Центральная Азия 12:34
В Узбекистане на декабрьских биржевых торгах курс доллара изменялся разнонаправленно
Бизнес 12:29
Узбекистан намерен открыть новые рейсы в Таджикистан
Бизнес 12:27
Российская авиакомпания открывает новый рейс в Казахстан
Казахстан 12:15
Юрлица будут платить земельный налог в Узбекистане ежемесячно
Бизнес 11:44
Узбекистан изучит опыт Азербайджана для внедрения системы электронных виз
Туризм 11:17
В Казахстане более 10 тысяч малых судов снято с госрегистрации
Казахстан 10:52
Посол Кыргызстана провел встречу со спикером парламента Катара
Кыргызстан 10:25
В Узбекистане появится Национальное антидопинговое агентство
Экономика 09:59
Больше казахстанских магазинов планируют открыть в России
Центральная Азия 09:33
Казахстан впервые примет участие в зимних трансплант-играх в Швейцарии
Казахстан 3 января 20:20
В Узбекистане закрыли 54 поста ДПС и блокпоста между областями
Узбекистан 3 января 17:03
В Узбекистане уже принимаются банковские карты UnionPay
Бизнес 3 января 14:34
В Узбекистане снизилась налоговая нагрузка на юридические лица
Бизнес 3 января 14:17
В Узбекистане изменится маркировка текстильной продукции
Бизнес 3 января 14:00
Казахстанский завод намерен увеличить выпуск пассажирских вагонов
Бизнес 3 января 13:06