Узбекистан и Таджикистан готовятся к встрече президентов

5 февраля 2018 10:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Ташкент в понедельник прибыла делегация из Таджикистана во главе с заместителем Премьер-министра Азимом Иброхимом.

Программа визита предусматривает встречи и переговоры в правительстве Узбекистана, ряде министерств и ведомств, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, а также практические аспекты подготовки к предстоящим узбекско-таджикским контактам, сообщает МИД Узбекистана.

Как сообщают таджикские СМИ, одним из основных вопросов обсуждения станет подготовка государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан, который запланирован на первую декаду марта текущего года.

Стороны также детально обсудят проекты соглашений, которые намерены подписать Душанбе и Ташкент по итогам визита главы Узбекистана в Таджикистан.

Дипломатические отношения между Таджикистаном и Узбекистаном установлены 22 октября 1992 года.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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