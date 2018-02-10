Глава МИД Узбекистана посетит Иран, Индию и Пакистан

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов посетит Иран, Индию и Пакистан, сообщает в субботу пресс-служба МИД Узбекистана.

В ходе встреч и переговоров с руководителями внешнеполитических ведомств - Ирана Мухаммадом Джавадом Зарифом, Индии – Сушмой Сварадж, Пакистана – Хаваджей Мухаммадом Асифом планируется обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, а также обменяться мнениями по региональной проблематике.

Стороны также предполагают обсудить ход подготовки к предстоящей в Ташкенте международной конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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