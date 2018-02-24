Туркменистан готовится к парламентским выборам

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане завершилось выдвижение кандидатов в рамках избирательной кампании по предстоящим 25 марта выборам депутатов Меджлиса (парламента) и членов органов местной власти и самоуправления - халк маслахаты и генгешей.

В ближайшие дни начнутся встречи кандидатов с избирателями, говорится в субботу в сообщении туркменского правительства.

В соответствии с действующим законодательством в избирательных округах состоялись собрания по выдвижению кандидатов.

"Участники встреч, ознакомившись с биографиями претендентов, их видением дальнейшего пути демократического развития государства и общества, после тщательного обсуждения деловых и личностных качеств поддержали их кандидатуры", - сказано в сообщении.

От Демократической партии, Партии промышленников и предпринимателей, Аграрной партии, общественных организаций и объединений и групп граждан зарегистрировано 2963 наблюдателя.

Об участии своих представителей в качестве наблюдателей на выборах заявили представители СНГ. ООН, ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Исламского сотрудничества (ОИС).

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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