Туркменистан готовится к парламентским выборам

24 февраля 2018 11:31 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане завершилось выдвижение кандидатов в рамках избирательной кампании по предстоящим 25 марта выборам депутатов Меджлиса (парламента) и членов органов местной власти и самоуправления - халк маслахаты и генгешей.

В ближайшие дни начнутся встречи кандидатов с избирателями, говорится в субботу в сообщении туркменского правительства.

В соответствии с действующим законодательством в избирательных округах состоялись собрания по выдвижению кандидатов.

"Участники встреч, ознакомившись с биографиями претендентов, их видением дальнейшего пути демократического развития государства и общества, после тщательного обсуждения деловых и личностных качеств поддержали их кандидатуры", - сказано в сообщении.

От Демократической партии, Партии промышленников и предпринимателей, Аграрной партии, общественных организаций и объединений и групп граждан зарегистрировано 2963 наблюдателя.

Об участии своих представителей в качестве наблюдателей на выборах заявили представители СНГ. ООН, ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Исламского сотрудничества (ОИС).

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Туркменистан, Афганистан и Пакистан заключили соглашение в области электроэнергетики
Энергетика 13:30
Китайская компания готовит в Туркменистане тендер
Тендеры 12:52
Туркменистан и Иран проведут деловые переговоры
Бизнес 07:59
Туркменистан проложил железнодожную ветку в афганский Тургунди
Экономика 07:37
Туркменистан привержен стратегическому партнерству с ИБР
Энергетика 23 февраля 17:53
Туркменистан приступил к прокладке оптико-волоконной линии в Южную Азию
Бизнес 23 февраля 12:15
Туркменистан готов расширить взаимодействие с АБР
Бизнес 23 февраля 10:49
Туркменистан начал строительство линии электропередачи в Пакистан
Энергетика 23 февраля 10:22
Дан старт строительству афганского участка газопровода ТАПИ
Энергетика 23 февраля 09:58
Туркменистан заготовил в 2017 году более 1,1 млн тонн хлопка
Туркменистан 23 февраля 08:04
В Туркменистане обсудили газопроводный проект ТАПИ
Энергетика 22 февраля 21:12
В Туркменистане подготовлена государственная программа по энергосбережению на 2018-2024 годы
Энергетика 22 февраля 17:39
Укрепление связей между Туркменистаном и Узбекистаном имеет стратегическое значение - МИД
Туркменистан 22 февраля 14:30
Туркменистан обнародовал планы по сбору зерна
Бизнес 22 февраля 10:39
Туркменистан выставит на аукцион объекты госсобственности
Туркменистан 22 февраля 07:40
Ашхабадский филиал иранского банка объявил тендер по аудиту
Туркменистан 22 февраля 07:37
Туркменистан обсуждает с ООН транспортную сферу
Бизнес 21 февраля 17:38
Компания Eni объявила тендер в рамках своего проекта в Туркменистане
Тендеры 21 февраля 13:18