Кыргызстан разработает дорожную карту по сотрудничеству с Россией в нефтегазовой сфере

На заседании правительства 5 апреля Мухаммедкалый Абылгазиев напомнил о некоторых договоренностях, достигнутых в рамках мартовского госвизита президента России в Бишкек. Премьер отметил, что было подписано соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере, передает Trend со ссылкой на kp.kg

Будет разработана дорожная карта для того, чтобы в эту сферу пришел стратегический инвестор. Решение примем исходя из того, какой будет вклад в нашу экономику: какие социальные программы сможем реализовать, сколько рабочих мест создадим, и сколько налогов поступит в бюджет, - объяснил глава правительства. - Тот, кто выступает против, ничего не понимает в экономике или просто не желает развития нашей нефтегазовой отрасли. Мы будем проводить правильную политику, которая поспособствует развитию отечественной экономики, и, конечно же, будет отвечать требованиям закона.

Премьер-министр также отметил, что Россия и Кыргызстанактивно сотрудничают и в горнодобывающей отрасли. Реализуется крупный проект на предприятии «Джеруй Алтын», куда за 20 лет будет инвестировано 600 млн долларов. Кроме того, подписано стратегическое соглашение с компанией «Росгеология», которая инвестирует в развитие геологической отрасли Кыргызстана $1,2 млрд.

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