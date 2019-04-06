Эмомали Рахмон подписал закон о гербе и фонде развития столицы

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал 5 апреля ряд законов, которые приняты Маджлиси намояндагон и одобрены Маджлиси милли, передает Trend со ссылкой на news.tj

В частности, о внесении изменений и дополнений в законы «О статусе столицы Республики Таджикистан», «Об органах самоуправления посёлков и сёл», «О моратории на проверки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере производства», «О других обязательных платежах в бюджет», а также в Таможенный и Налоговый кодексы, сообщает пресс-служба главы государства.

Дополнения, внесённые в Закон РТ «О статусе столицы Республики Таджикистан», предусматривают герб города Душанбе и создание фонда развития столицы.

Кроме того, согласно дополнениям, установлены премии и награды председателя города Душанбе, которыми удостаиваются жители города и другие граждане, внесшие достойный вклад в развитие столицы.

Согласно дополнениям и изменениям, внесённым в Закон «О моратории на проверки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере производства», в период реализации моратория в 2019-2021 годах приостанавливаются все проверки деятельности субъектов предпринимательства в сфере производства.

Согласно изменениям и дополнениям, внесённым в Налоговый и Таможенный кодексы страны, ввоз сырья для обработки и производства конечной продукции освобождается от налогов на добавочную стоимость и уплаты таможенных пошлин.

Полный текст принятых законов будет опубликован в официальной прессе страны.

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