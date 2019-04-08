Почему сборную Кыргызстана по хоккею не пустили на чемпионат мира

Вице-президент Федерации хоккея КР Элзар Болотбеков рассказал, почему сборная КР лишилась четырех побед при отборе на чемпионат мира, передает Trend со ссылкой на sputnik.kg

6 апреля отечественная сборная одержала победу над командой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), установив абсолютное лидерство в группе, — это давало возможность выйти в третий дивизион Чемпионата мира по хоккею. Однако Международная федерация хоккея (IIHF) после жалобы сборной ОАЭ решила дисквалифицировать члена отечественной команды Александра Титова, хотя ранее допустила его к матчам. В итоге четыре победы сборной КР аннулировали, засчитав лишь одну — над арабской сборной.

Болотбеков выступил на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

По его словам, ранее кыргызстанская сторона отправила письмо Федерации хоккея России, чтобы узнать о статусе Титова. В ответе говорилось, что Александр завершил карьеру в РФ в декабре 2017 года. Только после этого Титова взяли в сборную. 29 марта федерация получила разрешение от Международной федерации хоккея на участие Титова в играх сборной.

"Титов — выходец из Кыргызстана, ему 18 лет. Мы три года готовились к этому турниру, чтобы у нас все было по закону. Титову предложили играть за сборную, он оформил гражданство КР, перешел в хоккейный клуб "Дордой". В перерывах между матчами чемпионата Кыргызстана он провел в России две игры. Из-за этого на нас подали жалобу арабы, хотя даже не показали документы, в которых говорится, что это были за матчи у Титова", — сказал он.

Чемпионат мира по хоккею состоится с 1 по 17 мая 2020 года в Цюрихе и Лозанне (Швейцария). Квалификационные игры проходили в Абу-Даби (ОАЭ).

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