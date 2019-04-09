Президент Кыргызстана наградил Валентину Шевченко орденом "Данк"

Указ о награждении именитой спортсменки подписал Сооронбай Жээнбеков. Чемпионка UFC из Кыргызстана Валентина Шевченко награждена престижным орденом "Данк", передает Trend со ссылкой на sputnik.kg

Как сообщила пресс-служба президента, указ о присвоении награды подписал глава государства Сооронбай Жээнбеков.

Ордена Шевченко удостоена за выдающиеся спортивные достижения в турнирах абсолютного бойцовского чемпионата (UFC — Ultimate Fighting Championship) смешанных боевых искусств (MMA — Mixed Martial Arts).

Также за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, подготовку квалифицированных спортсменов республики мастеру спорта международного класса, главному тренеру кыргызстанской Федерации тайского бокса "Муай тай" Павлу Федотову присвоено почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Кыргызской Республики".

Валентина Шевченко и ее тренер Павел Федотов прибыли в Бишкек накануне. В понедельник она ответит на вопросы журналистов в одном из отелей столицы.

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