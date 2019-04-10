Разаков: Кыргызстан заинтересован в углублении и расширении сотрудничества с Чехией

10 апреля 2019 15:45 (UTC+04:00)

Вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков встретился с министром промышленности и торговли Чешской Республики Мартой Новаковой, передает Trend со ссылкой на kabar.kg

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Чехией, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Вице-премьер-министр особо отметил, что Кыргызстан заинтересован во всестороннем углублении и расширении сотрудничества с Чешской Республикой, так как нынешний уровень сотрудничества не отвечает имеющемуся потенциалу сторон.

«Прочные основы наших дружественных отношений были заложены еще в годы советского становления нашей республики, все мы помним о неоценимом вкладе, который внес в ее промышленное развитие чехословацкий промышленный кооператив «Интергельпо», – сказал Разаков.

Вице-премьер-министр также добавил, что в настоящее время правительством Кыргызстана создаются все необходимые условия иностранным инвесторам для ведения успешной предпринимательской деятельности и открытия совместных предприятий.

В свою очередь министр торговли и промышленности Чехии подчеркнула необходимость принятия мер для наращивания двустороннего сотрудничества между странами.

Она также согласилась с тем, что потенциал взаимного товарооборота и инвестиционной деятельности между странами не используется в полном объеме, в связи с чем сторонам предстоит обсудить и принять соответствующие меры.

По словам Новаковой, главной целью ее визита стало подписание межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения между Кыргызстаном и Чехией.

Она подчеркнула, что активное участие предпринимателей двух стран в первом кыргызско-чешском бизнес форуме свидетельствует о взаимном интересе в развитии инвестиционного сотрудничества.

Кроме того, министр торговли и промышленности Чехии отметила важность продолжения и развития традиции по промышленному сотрудничеству между странами. «У нас имеются все предпосылки для того, чтобы стать друг для друга хабом по вхождению на европейский и азиатский рынки», - добавила она.

Новакова отметила, что в Кыргызстане созданы хорошие условия для привлечения и использования зарубежных инвестиций, в связи с чем чешские компании заинтересованы в сотрудничестве с Кыргызстаном, так как в последнее время в Чехии наблюдается нехватка высококвалифицированной рабочей силы.

Стороны выразили взаимную готовность к продолжению активного сотрудничества по всем актуальным направлениям и разработке Дорожной карты по торгово-экономическому сотрудничеству.

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