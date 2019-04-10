Президент Таджикистана посетит Москву впервые за 12 лет

10 апреля 2019 15:47 (UTC+04:00)

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон впервые за 12 лет прибудет с официальным визитом в Россию. Точная дата пока не называется, известно лишь, что поездка запланирована на следующую неделю. Об это рассказал посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, передает Trend со ссылкой на rosbalt.ru

По словам дипломата, в Таджикистане особое значение придают военно-техническому сотрудничеству с РФ на фоне угроз, исходящих с территории соседнего Афганистана.

Лякин-Фролов напомнил о дислокации на территории республики 201-й российской военной базы, которая является крупнейшим военным объектом РФ за рубежом. Посол назвал ее гарантом стабильности и безопасности южных границ Содружества независимых государств.

Кроме того, дипломат коснулся темы трудовых мигрантов из Таджикистана. По его мнению, приток рабочих рук из республики позволяет решить проблему демографического спада в РФ 90-х годов.

Лякин-Фролов сообщил о планах подписания во время визита ряда соглашений в области миграции. Впрочем, подробности содержания готовящихся документов он не раскрыл.

Также на «полях» визита будет обсуждаться строительство пяти школ с обучением на русском языке в Душанбе, Худжанде, Бохтаре, Кулябе и Турсунзаде.

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