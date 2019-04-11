МВФ дал прогноз роста ВВП в Таджикистане в 2019 году

11 апреля 2019 16:56 (UTC+04:00)

Международный Валютный Фонд(МВФ) прогнозирует рост ВВП в Таджикистане в 2019 году на уровне 5 процентов, а в 2020 году — 4,5%, сообщается в апрельском обзоре мировой экономики World Economic Outlook, передает Trend со ссылкой на tj.sputniknews.ru

Также, согласно данным МВФ, прогноз инфляции составит: в 2019 году — 6,7%%, а в 2020 году — 6,2%.

В обзоре также было отмечено, что прогноз роста мировой экономики на 2019 год МВФ понизил до 3,3%.

Ранее в МВФ заявили об улучшении инвестиционного климата в Таджикистане

Руководитель делегации Международного валютного фонда Падамжей Хандевал на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном отметила, что в последние годы на территории республики улучшилась деловая среда и инвестиционный климат.

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