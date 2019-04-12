В Таджикистане занялись спасением краснокнижных черепах

Спасатели села Умарзок в Таджикистане в апреле 2019 года занялись спасением краснокнижных среднеазиатских черепах. Фауне Хатлонской области угрожает опасность из-за реализации энергетического проекта CASA-1000. Спасатель Мурод Шарифов рассказал, как и куда перемещают черепах. Вся работа по «эвакуации» курируется областным Управлением по охране окружающей среды, передает Trend со ссылкой на sng.today

В Хатлонскую область уже пришло потепление. Температура окружающей среды повысилась, и среднеазиатские черепахи начинают выползать из своих нор. В ближайшее время у них начнется сезон спаривания, самки будут откладывать яйца. К этому времени необходимо завершить «эвакуацию» исчезающих пресмыкающихся. В противном случае им грозит оказаться под колесами специализированной техники и автомобилей рабочих, которые займутся возведением ЛЭП, рассказал Мурод Шарифов. Черепах отлавливают на холмах и в мешках переправляют на безопасную территорию, уточнил спасатель.

Руководитель группы спасателей Назрулло Назруллоев рассказал, что на расстояние пяти километров от места строительства перенесено уже более 28 тысяч черепах, несколько сотен змей и ящериц.

В ходе реализации проекта CASA-1000 в Вахшском и Кушониёнском районах начали строительство двух подстанций.

CASA-1000 — это энергетический проект, объединяющий сразу четыре страны Центральной и Южной Азий. Он предполагает поставки электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан.

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