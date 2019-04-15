Президент Сооронбай Жээнбеков прибыл в Германию

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 14 апреля прибыл с двухдневным официальным визитом в Германию. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Kabar.kg

Первый день визита, 15 апреля, будет посвящен экономическому блоку вопросов, в частности глава государства примет участие в кыргызско-немецком экономическом форуме, выступит с речью в Фонде Х.Зайделя, посетит сельскохозяйственное предприятие.

В г.Мюнхен Жээнбеков встретится с руководителем Государственной канцелярии Баварии, государственным министром Баварии по федеральным и европейским вопросам и по вопросам СМИ Флорианом Херманном, с государственным министром экономики, развития и энергетики, заместителем премьер-министра Баварии Хубертом Айвангером.

Глава государства также проведет встречу с кыргызстанцами, которые работают и учатся в Германии.

16 апреля в Берлине запланированы встречи Жээнбекова с Федеральным президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле. Сооронбай Жээнбеков и Ангела Меркель сделают заявление для прессы.

По итогам официального визита президента КР в Германию предполагается подписание пакета двусторонних документов, направленных на укрепление сотрудничества в сфере дипломатических отношений, экономики и промышленности, сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, образования, развития туризма и торгово-экономических отношений, в финансовой сфере.

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