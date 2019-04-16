Таджикистан: экспорт вырос на 0,3%, импорт – на 41%

16 апреля 2019 09:51 (UTC+04:00)

В первом квартале 2019 года внешнеторговый оборот Таджикистана увеличился на 3,1% (964 млн долларов) в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, сообщает Trend со ссылкой на regnum.ru

По информации Агентства по статистике при правительстве Таджикистана, объем экспорта за январь-март 2019 года в сравнении с тем же периодом 2018 года вырос на 0,3% или 700 тыс. долларов и составил 244 млн долларов.

В структуре экспорта более 40% приходится на минеральные продукты. Далее следуют недрагоценные металлы и изделия из них — 19%, на третьем месте текстиль — 18%.

При этом импорт товаров в первом квартале 2019 года (720 млн долларов) в сравнении с аналогичным периодом 2018 года увеличился более ощутимо: на 41% или на 28 млн долларов.

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