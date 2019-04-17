Глава МИД Таджикистана встретился со спецпредставителями ЕС и генсека ООН

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин встретился в Бухаресте с специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Петером Бурианом, передает Trend со ссылкой на avesta.tj

Как уточняет департамент информации МИД Таджикистана, встреча проходила в рамках Конференции высокого уровня «Связь для устойчивого развития».

В ходе встречи стороны обсудили пути укрепления и расширения взаимоотношений между Республикой Таджикистан и Европейским Союзом, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Также состоялся обмен мнениями относительно новой Стратегии ЕС для Центральной Азии, принятие которой ожидается в июне 2019 года.

Также Сироджиддин Мухриддин встретился со специальным представителем генерального секретаря ООН в Центральной Азии, главой Регионального центра по превентивной дипломатии ООН в Центральной Азии Натальей Герман.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества Таджикистана с данной структурой ООН.

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