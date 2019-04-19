Таджикских дзюдоистов наказали за участие в турнире по самбо

19 апреля 2019 13:01 (UTC+04:00)

Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила от соревнований таджикских борцов Бехруза Ходжазода и Хушкадама Хусравова. Причиной тому послужило несогласованное с федерацией участие спортсменов в чемпионате мира по самбо в 2018 году, сообщает Trend со ссылкой на fergana.agency

«Согласно решению IJF Бехруз Ходжазода и Хушкадам Хусравов лишены права участия во всех турнирах, проводимых Международной федераций дзюдо сроком на два месяца. Международная федерация дзюдо оповестила о принятом решении Федерацию дзюдо Таджикистана в своем официальном письме», — говорится в сообщении.

Национальный олимпийский комитет Таджикистана сообщал об участии в чемпионате Азии по дзюдо, который пройдет с 20 по 23 апреля, девяти таджикских борцов, в том числе был Ходжазода.

Бехруз Ходжазода является обладателем золотой медали чемпионата мира по самбо 2017 года и бронзовой награды чемпионата мира прошлого года в весовой категории до 74 кг. Кроме того, Ходжахода завоевал серебряные медали Азиатских игр – 2018 в турнире по курашу в весе до 81 кг. Хушкадам Хусравов взял золото чемпионата мира по самбо 2018 года в весе до 62 кг.

Примечательно, что Бехруз Ходжазода числится в списке стипендиатов для подготовки к Олимпийским играм в Токио – 2020 именно как дзюдоист.

Ранее, в марте прошлого года, Международная федерация самбо (FIAS) приостановила членство Федерации самбо Таджикистана из-за неуплаты членских взносов в течение последних трех лет и задолженности в размере $900. В апреле Федерацию самбо республики возглавил новый руководитель, долги были выплачены, а спортсмены вернулись на международную арену.

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