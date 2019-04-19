Статистику сельхоза Таджикистана теперь можно получить в печатном виде

19 апреля 2019 17:16 (UTC+04:00)

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Европейский Союз (ЕС) предоставили финансовую поддержку для публикации отчёта последней сельскохозяйственной переписи в Таджикистане, проведенной в 2013, передает Trend со ссылкой на news.tj

Сельскохозяйственная перепись необходима для оценки текущего состояния и актуальных тенденций в сельском хозяйстве страны. Это широкий спектр статистической информации для разработки политики и планирования сельского хозяйства.

Издание содержит информацию и данные о сельскохозяйственных угодьях, виноградниках и садовых участках, использовании минеральных удобрений и химикатов для выращивания сельскохозяйственных культур, животноводстве, растениеводстве и продуктивности, а также об использовании отдаленных пастбищ для выпаса скота и т.д. – вся информация предоставлена разбивкой по категориям производителей.

“Сельскохозяйственная перепись является значимым источником всеобъемлющих и достоверных данных для всех стран мира, - сказал представитель ФАО в Таджикистане Олег Гучгельдиев. - Это позволит понять экологические проблемы, которые могут повлиять на сельскохозяйственное производство, такие как использование удобрений и пестицидов, лесной и почвенный покровы и другие. Данные о домохозяйствах из сельскохозяйственной переписи также могут раскрыть социальные тенденции, влияющие на продовольственную и пищевую безопасность, например изменения в структурах домохозяйств и демографическом развитии”.

Информация, предоставляемая местными органами власти, представителями агробизнеса, фермерами, торговыми и фермерскими ассоциациями, специалистами по распространению знаний и исследователями, разработана для точной картины состояния сельского хозяйства, которое предоставляет разработчикам законов и политики необходимую информацию при рассмотрении и разработке норм и законодательных актов для поддержки сельскохозяйственного сектора.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Кыргызстан и Турция намерены развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства
Центральная Азия 17:14
В Азербайджане начата реализация второго этапа проекта в сфере аграрной занятости
Бизнес 16:19
Узбекистан вырастит 3,5 млн тонн овощей
Бизнес 14:44
Эммануэль Макрон пригласил Эмомали Рахмона в Париж
Центральная Азия 14:40
Таджикских дзюдоистов наказали за участие в турнире по самбо
Центральная Азия 13:01
ООН начала эвакуацию беженцев из Ливии
В мире 12:52
Лента новостей
Азербайджанские гимнастки готовы показать хороший результат на AGF Junior Trophy - тренер юниорской сборной Жаля Гаратова
Общество 17:23
Макрон: Между Францией и Израилем – крепкая дружба
В мире 17:21
Винодельческое предприятие Азербайджана планирует увеличить экспорт продукции в Европу
Бизнес 17:14
Кыргызстан и Турция намерены развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства
Центральная Азия 17:14
Я очень люблю Мариану Василеву – итальянский тренер по художественной гимнастике
Общество 17:12
В Национальной арене гимнастики в Баку очень удобно выступать – израильская гимнастка
Общество 17:12
В Национальной арене гимнастики проходят подиумные тренировки участников турнира AGF Junior Trophy (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 17:11
Почему Азербайджан увеличил импорт мяса?
Бизнес 17:05
Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Центра анализа международных отношений
Политика 17:01