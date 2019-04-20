В Оше состоялся диалог представителей Тюркоязычных стран

20 апреля 2019 13:52 (UTC+04:00)

Сегодня, 20 апреля в мэрии города Ош состоялся официальный прием мэра Оша Таалайбека Сарыбашова представителей официальных делегаций в честь торжественного открытия мероприятий в рамках международного проекта «Ош – Культурный центр Тюркского мира», передает Trend со ссылкой на Kabar.kg

В ходе мероприятия в своей приветственной речи градоначальник отметил значение укрепления взаимоотношений Тюркоязычных государств на пути повышения интереса к совместному развитию.

Со словами приветствия также выступили генеральный секретарь Международной организации Тюркской культуры «ТЮРКСОЙ» Дюсен Касеинов, председатель городског окенеша Жапарбек Ормонов, министр министр культуры, информации и туризма КР Азамат Жаманкулов,заместитель министра культуры Республики Азербайджан Рафиг Ясин Байрамов, заместитель министра культуры Республики Казахстан Ельдос Рамазанов, заместитель министра культуры Турецкой Республики Ахмет Халюк Дурсун, полномочный посол Республики Узбекистан в КР Комил Рашидов, представители делегации из Республики Туркменистан и другие.

В ходе мероприятия представители всех международных делегаций, а также делегаций из регионов Кыргызской Республики награждены ценными подарками.

Главы почетных делегаций Тюркских стран обменялись приветствиями, добрыми напутствиями и памятными подарками.

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