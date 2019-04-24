Жээнбеков осмотрел новые автобусы для бишкекчан

24 апреля 2019 09:59 (UTC+04:00)

В преддверии Дня города Бишкека в столицу прибыли 60 новых автобусов на газовом топливе, которые уже совсем скоро начнут обслуживать пассажиров, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня лично осмотрел состояние нового общественного транспорта, побеседовал с градоначальником и непосредственно с самими водителями.

Автобусы были выстроены на центральной площади «Ала-Тоо» сотрудниками Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия (БПАТП), которое и будет их содержать и выпускать на линии. Водители в синей форме с символикой предприятия и белых калпаках с волнением ждали своего первого пассажира в лице главы государства.

Президент протестировал на удобство новый транспорт, а также ознакомился со схемой работы электронного билетирования. Жээнбеков поручил ускорить процесс внедрения этой системы с целью повысить доходную часть от обслуживания и в дальнейшем за счет этого увеличить столичный автопарк экологичным видом транспорта. Эти меры, как выделил он, необходимы для решения проблем со смогом и обеспечения горожан комфортными услугами проезда.

Ожидается, что новые автобусы выйдут на свои линии с 29 апреля. Кроме этого, планируется запуск двух новых автобусных маршрутов №36 и №48.

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