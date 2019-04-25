Сооронбай Жээнбеков с рабочим визитом прибыл в Пекин

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 25 апреля, с рабочим визитом прибыл в г. Пекин, Китайской Народной Республики, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.kg

Глава государства в рамках рабочего визита примет участие во Втором форуме международного сотрудничества «Один пояс – один путь» и «Всемирной садоводческой выставки – 2019», сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

На полях форума Жээнбеков встретится с председателем КНР Си Цзиньпинем, членом Постоянного комитета политбюро ЦК КПК Ван Хунином, руководителями ведущих компаний Китая, намеренных развивать экономическое и инвестиционное сотрудничество с Кыргызстаном, а также с представителями научных кругов.

Также Жээнбеков посетит выставочные павильоны Кыргызстана и Китая в Международном выставочном центре. Совместно с другими главами делегаций посадит дерево в сквере «Оазис дружбы».

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