В Бишкеке отметили 33-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 2019 14:21 (UTC+04:00)

Исполняется 33 года со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В связи с этим в парке им. Фучика в Бишкеке прошла акция, посвященная Международному дню памяти катастрофы на ЧАЭС, передает Trend со ссылкой на Kp.kg

Участники митинга-реквиема почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику чернобыльцам.

В Бишкеке проживают 267 ликвидаторов катастрофы, в том числе 193 человека с ограниченными возможностями здоровья, 57 вдов участников, 19 непосредственных участников ликвидации последствий аварии и 88 их детей, - отметили в мэрии столицы.

В акции участвовали жители и гости столицы, школьники, вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова, посол Украины в Кыргызстане Валерий Жовтенко, депутат Бишкекского горкенеша Бактыбек Абдиев, аким Ленинского района Нурдин Тынаев, председатель Бишкекского городского общества «Союз Чернобыль» Тилек Омурбеков и ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

В рамках 33 годовщины трагических событий во всех четырех районах города пройдут мероприятия с вручением единовременной помощи участникам, инвалидам ЧАЭС и их вдовам.

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