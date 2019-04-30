В Казахстане еще один претендент на пост президента начал сбор подписей

30 апреля 2019 10:15 (UTC+04:00)

Политический деятель, журналист Амиржан Косанов, выдвинутый национал-патриотическим движением Казахстана "Улт тагдыры" (Судьба нации) кандидатом на президентские выборы 9 июня, признан соответствующим всем требованиям и может приступать к сбору подписей в свою поддержку, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Принято постановление ЦИК, первым пунктом которого установлено, что кандидат в президенты республики Казахстан Косанов Амиржан Сагидрахманович соответствует предъявляемым к нему конституцией республики Казахстан и конституционным законом республики Казахстан "О выборах в республике Казахстан" требованиям", - говорится в сообщении комиссии.

Вторым пунктом постановления избирательным комиссиям областей, городов республиканского значения и столицы Казахстана поручено выдать Косанову подписные листы для сбора подписей в свою поддержку.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня. О своем намерении участвовать в президентской гонке заявляли восемь человек, в том числе Токаев.

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