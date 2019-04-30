В Бишкеке торжественно отметили Всемирный день книги и авторского права

В Бишкеке в Республиканской библиотеке для детей и юношества имени К.Баялинова торжественно отметили Всемирный день книги и авторского права, который в этом году проходит под девизом «Читающий ребенок – это процветающий Кыргызстан», передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Для всех гостей и маленьких читателей была организована концертная программа, где победителям национального конкурса «Искусство книги» были вручены ценные призы и подарки. А для детей в библиотеке были организованы театральные постановки, игры, викторины и другие интеллектуальные мероприятия. Кроме этого, был запущен уголок Steam Caravan, где дети получили возможность познакомиться с различными проектами в инженерии, физики, искусстве, научиться компьютерному программированию, компьютерному моделированию и т.д.

Как отметил заместитель министра культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков, культура чтения книг должна плотно войти в повседневную жизнь каждого, очень важно пропагандировать это среди молодежи и детей. «Благодаря книге мы получаем, прежде всего, доступ к знаниям, идеям, духовным ценностям, к пониманию красоты и творческим достижениям человека. Носитель информации - основа образования и творчества, книга даёт возможность каждой культуре рассказать о себе, знакомит с обычаями и традициями разных народов. Книга — это окно в мир культурного многообразия», - сказал он.

По словам директора библиотеки имени К.Баялинова Розы Султангазиевой, сегодня проходит большой праздник, посвященный всемирному дню книги. «Этот праздник мы уже проводим в течение 10 лет. Основная цель мероприятия - привлечь детей к чтению, к литературе, к библиотеке. И для того чтобы детям было интересно ходить в библиотеку не только как в центр чтения и центр, где собраны книги, мы проводим работу по пропаганде библиотеки, чтобы туда ходили как в центр досуга. Ведь в библиотеке сегодня можно не только читать, но и играть, знакомиться, общаться, заводить друзей. Также здесь у нас организован уголок Steam Caravan, где представлена робототехника. Ведь сейчас это очень интересно детям разных возрастов», - сказала она.

Директор отметила, что особенность этого мероприятия в том, что упор сделан на цифровизации. «Мы хотим, чтобы наши дети росли технически грамотными. Сегодня мы живем в век информатизации и компьютеризации, и дети должны развиваться в ногу со временем»,- поделилась Р.Султангазиева.

В свою очередь директор миссии USAID в КР Гэри Линден подчеркнул, что книга — это лучший помощник в усилиях по защите и обогащению культурного наследия человечества. И очень важно привить детям любовь к книгам с самого детства.

В рамках мероприятия были организованы книжная ярмарка и выставка ручных изделий.

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