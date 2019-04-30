В Бишкеке обсудили Стратегию развития образования до 2030 года

30 апреля 2019 17:21 (UTC+04:00)

В Бишкеке состоялось обсуждение Стратегии развития образования до 2030 года с участием министра образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой, экспертного и донорского сообществ, сообщает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Глава МОН КР обозначила цели и приоритеты Стратегии развития образования в Кыргызской Республики на 2021 – 2030 гг.

«Целью Стратегии является создание условий для эффективного использования внутренних и внешних ресурсов для устойчивого развития системы образования, равенства доступности и качества предоставляемых образовательных услуг. Исходя из этих целей, определены сквозные тематические (содержательные) линии, которые объединяют все уровни образования.

А именно - содержание образования, ориентированное на развитие навыков и компетенций каждого обучающегося; цифровизация образования (как обучение ИКТ-навыкам, так и создание электронной среды обучения, использование дистанционных и других технологий и формирование цифрового управления); профессиональное развитие педагогов; инклюзивное образование; оценивание результатов обучения (сочетание самооценки организаций образования всех уровней и внешней оценки, в том числе – в рамках аккредитации) и создание эффективной и безопасной среды обучения», - рассказала Гульмира Кудайбердиева.

Было отмечено, что в документ вошли меры из Национальной Стратегии развития КР на 2018-2040 годы, программы Правительства КР на 2018-2022 годы, а также таких документов, как “Концепция регионального развития”, Концепция цифровой трансформации “Цифровой Кыргызстан 2019-2023”, участие в программе PISA, работа над программой “3-200-2040”, которая нацелена на вхождение трех наших университетов в топ 200 лучших университетов мира и т.д.

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