В Бишкеке обсудили Стратегию развития образования до 2030 года

В Бишкеке состоялось обсуждение Стратегии развития образования до 2030 года с участием министра образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой, экспертного и донорского сообществ, сообщает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Глава МОН КР обозначила цели и приоритеты Стратегии развития образования в Кыргызской Республики на 2021 – 2030 гг.

«Целью Стратегии является создание условий для эффективного использования внутренних и внешних ресурсов для устойчивого развития системы образования, равенства доступности и качества предоставляемых образовательных услуг. Исходя из этих целей, определены сквозные тематические (содержательные) линии, которые объединяют все уровни образования.

А именно - содержание образования, ориентированное на развитие навыков и компетенций каждого обучающегося; цифровизация образования (как обучение ИКТ-навыкам, так и создание электронной среды обучения, использование дистанционных и других технологий и формирование цифрового управления); профессиональное развитие педагогов; инклюзивное образование; оценивание результатов обучения (сочетание самооценки организаций образования всех уровней и внешней оценки, в том числе – в рамках аккредитации) и создание эффективной и безопасной среды обучения», - рассказала Гульмира Кудайбердиева.

Было отмечено, что в документ вошли меры из Национальной Стратегии развития КР на 2018-2040 годы, программы Правительства КР на 2018-2022 годы, а также таких документов, как “Концепция регионального развития”, Концепция цифровой трансформации “Цифровой Кыргызстан 2019-2023”, участие в программе PISA, работа над программой “3-200-2040”, которая нацелена на вхождение трех наших университетов в топ 200 лучших университетов мира и т.д.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.