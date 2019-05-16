В Бишкеке проходит форум по обмену культурным опытом в рамках «Один пояс, один путь»

16 мая 2019 14:42 (UTC+04:00)

В Бишкеке проходит кыргызско-китайский форум по обмену культурным опытом в рамках «Один пояс, один путь», передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Организатором форума выступил Пекинский культурно-художественный центр Чжумэн Тяньчэн по согласованию с Агентством по продвижению и защите инвестиций КР.

Предполагается, что в рамках форума будет обсуждаться обмен опытом в культурной сфере, а также возможные проекты в сфере туризма.

Мероприятие проходит в рамках проекта «Один пояс, один путь» и приурочено к Бишкекскому саммиту ШОС.

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