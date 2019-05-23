Программа развития ООН передала Таджикистану новое оборудование

Программа развития ООН (ПРООН) передала Комитету по чрезвычайным ситуациям Таджикистана дорогостоящее оборудование, передает Trend со ссылкой на Агентство Tjinform.com

Информируется, что на церемонии передачи оборудования присутствовали посол Японии, постоянный координатор ПРООН в Таджикистане, советник-посланник посольства РФ, а также руководители и представители ряда международных организаций, аккредитованных в Таджикистане.

Глава КЧС поблагодарил за поддержку, которая осуществлена в рамках четырехлетнего проекта КЧС, правительства Японии и Программой развития ООН.

При этом в председатель комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Рустам Назарзода отметил, что оборудование расширит возможности спасателей в регионах страны, наиболее подверженных стихийным бедствиям.

Следует напомнить, что с начала текущего года в стране произошло около шестиста чрезвычайных ситуаций, погибли семнадцать человек.

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