Новый глава Организации Ага Хана по развитию в Таджикистане вступил в должность

27 мая 2019 10:19 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял новоназначенного Главу Организации Ага Хана по развитию в Таджикистане Козидавлата Коимдодова, передает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

Министр иностранных дел поздравил Коимдодова с его назначением на ответственную должность главы AKDN, сообщает департамент информации МИД РТ.

Глава внешнеполитического ведомства страны пожелал Коимдодову успехов в продвижении многосторонних взаимоотношений между Таджикистаном и Агентством Ага Хана по развитию.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

До 2017 года Козидавлат Коимдодов занимал пост посла Таджикистана в Беларуси, в Литовской Республике, в Латвийской Республике, в Эстонской Республике по совместительству.

В 2017 указом президента Эмомали Рахмона он был отправлен на пенсию.

AKDN в Таджикистане ведет свою деятельность с 1992 года. Организация имеет свои представительства во всех областях страны, и через свои программы и проекты обеспечивает работой около 3 тыс. человек.

В систему АКДН входят агентства, которые ведут работу по различным направлениям: в области экономического развития страны в целом и развития сельской местности, в области образования и культурного возрождения, а также в области здравоохранения и финансовых услуг.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Кыргызстане будет запущена автоматизированная система учета детей, находящихся в детдомах и интернатах
Центральная Азия 10:10
МИД Кыргызстана принял нового главу Программы Развития ООН Луизу Чемберлен
Центральная Азия 25 мая 11:25
В Таджикистане появится крупный цементный завод
Центральная Азия 25 мая 11:04
Внешнеторговый оборот Узбекистана вырос почти на 25%
Бизнес 25 мая 10:25
Казахстан заявил о необходимости использования исторических транспортных путей в Азии
Бизнес 24 мая 11:03
В Таджикистане создают Национальный природный парк «Ягноб»
Центральная Азия 24 мая 09:41
Лента новостей
Шоурум Le Mag пополняет свой ассортимент
Экономика 11:00
Три партии в Польше проходят в Европарламент
Европа 10:57
ИВ Баку предупредила пешеходов и водителей в связи с сильным ветром
Общество 10:54
В Павлодарской области Казахстана займутся решением проблем аграриев
Бизнес 10:46
Посол Великобритании: Проведена тщательная подготовка к финалу Лиги Европы УЕФА в Баку
Азербайджан 10:40
Узбекистан и Афганистан подписали соглашения в нефтехимической отрасли
Бизнес 10:30
Муса Гулиев: В Азербайджане созданы все условия для полного перехода на обязательное медстрахование в 2020 году (ВИДЕО)
Политика 10:29
Итальянская правящая партия "Лига" одержала победу на выборах в Европарламент
Европа 10:29
Приложение BirBank уже можно использовать и в режиме "офф-лайн"
Экономика 10:25