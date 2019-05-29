Кыргызстан и Япония обсудили вопросы трудоустройства граждан Кыргызстана

Председатель Государственной службы миграции при правительстве КР Болотбек Ибраимжанов провел встречу с депутатом Палаты Представителей Японии, лидером Лиги дружбы с КР Ген Накатани, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе встречи Ген Накатани пообещал взять на контроль вопрос по налаживанию тесной взаимовыгодной связи в сфере миграции и ускорить возможность упрощения получения визы, а также изучить вопрос о трудоустройстве граждан КР в сфере сельского хозяйства, мелиорации и производства.

Кроме этого, состоялась встреча Ибраимжанова с президентом компании Tokyo Rope International inc Казунори Сато. В ходе встречи Казунори Сато проинформировал, что в его компании на сегодняшний день проходят стажировку 5 геологов-инженеров из Кыргызстана и выразил готовность принять порядка 300 горных инженеров из Кыргызстана с соответствующей заработной платой не менее размера оплаты инженера Кумтора в Кыргызстане.

Tokyo Rope International inc - мировой лидер по производству высокотехнологичных стальных канатов, вантов для мостов, металлокорда для автошин, проволоки для солнечной энергетики. Имеет 150 дочерних компаний по всему миру и 7 больших производственных заводов. А также занимается горнодобывающей отраслью.

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