Кыргызстан в июне открывает новые международные авиасообщения

30 мая 2019 09:47 (UTC+04:00)

В 2019 году в целях развития сферы туризма, планируется открытие ряда новых авиарейсов. Об этом сообщил заведующим отделом гражданской авиации Арзымат Матмуратов, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

По его словам, авиакомпания «QazaqAir» с 7 июня 2019 года начинает совершать полеты по маршруту Алматы-Ош-Алматы с частотой 2 раза в неделю, по пятницам и воскресеньям.

«Кроме того, данная авиакомпания с 5 апреля 2019 года открыла рейсы по направлению Алматы-Бишкек-Алматы с частотой 2 раза в неделю, по пятницам и воскресеньям. Вместе с тем авиакомпания «AirArabia» со 2 июля 2019 года начинает осуществлять авиарейсы по маршруту Шарджа-Бишкек-Шарджа с частотой 4 раза в неделю по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Авиакомпания «Узбекские авиалинии» с 27 июня 2019 года до сентября открывает рейсы по маршруту Ташкент-Тамчы-Ташкент. Рейсы будут осуществляться на чартерной основе 1 раз в неделю, в воскресенье», - сказал Матмуратов.

По его данным, авиакомпания «Атлас Глобал» с 10 июня 2019 года запускает на период летнего сезона сообщение по маршруту Анталья-Бишкек-Анталья с частотой 2 раза в неделю по пятницам и воскресеньям.

«Также с 22 июня 2019 года до сентября авиакомпания «Сибирь» начинает авиасообщение по направлению Новосибирск-Тамчы-Новосибирск с частотой 1 раз в неделю по воскресеньям. С 28 июня 2019 года, в летний период, авиакомпания «TezJet» возобновляет авиаперелеты по маршруту «Ош-Тамчы-Ош» с периодичностью 4 раза в неделю. С июня 2019 года авиакомпания «Турецкие авиалинии» запускает рейс по маршруту Анталья-Бишкек-Анталья с периодичностью 1 раз в неделю, по субботам», - отметил Матмуратов.

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