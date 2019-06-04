Кыргызстан установил дипотношения с Гренадой

4 июня 2019 09:30 (UTC+04:00)

В посольстве Кыргызстана в Москве 3 июня состоялась церемония подписания Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Кыргызстаном и Гренадой, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Как сообщает посольство, с кыргызской стороны документ подписал посол Кыргызстана в России Аликбек Джекшенкулов, с гренадской стороны – посол Гренады в России Олег Фирер.

В тексте Совместного коммюнике отмечается, что Стороны установили дипломатические отношения, руководствуясь принципами и целями Устава ООН и международного права, в частности уважения и укрепления международного мира и безопасности, равенства между государствами, должного уважения национального суверенитета и территориальной целостности, независимости, международных договоров и невмешательства во внутренние дела государств.

По завершении церемонии подписания Совместного коммюнике посол А.Джекшенкулов и посол Гренады О.Фирер обсудили возможные направления сотрудничества Кыргызстана и Гренады на двустороннем уровне и в рамках международных организаций, прежде всего ООН. Рассмотрели возможность поддержки кандидатуры Кыргызской Республики в Исполнительный совет ЮНЕСКО на период 2019-2023 гг. и непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 гг.

«В заключение Стороны выразили обоюдное намерение способствовать развитию дружественных отношений и всестороннего взаимодействия между двумя странами», - говорится в сообщении.

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