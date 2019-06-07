Таджикистан и Китай создадут взаимные культурные центры

Министр культуры Таджикистана Шамсиддин Орумбекзода встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Китайской Народной Республики Лю Бинем, сообщает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Как сообщает пресс-центр Минкультуры РТ, в ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления культурных связей двух стран. Лю Бин отметил, что Дни культуры Таджикистана, прошедшие в Китае в мае текущего года, стали мощным толчком в развитии культурных взаимоотношений.

«Проведение Дней культуры – это окно, благодаря которому народы разных стран знакомятся с культурой и искусством друг друга», – сказал посол Китая в Таджикистане.

Министр культуры Шамсиддин Орумбекзода рассказал о дружественных связях соседних государств, которые берут свое начало из глубины веков и продолжаются до наших дней.

Затем стороны обсудили вопрос презентации книги «Си Цзиньпин о государственном управлении», в котором собраны речи и размышления председателя КНР.

Презентация данной книги, переведенной на таджикский язык, состоится в рамках государственного визита председателя КНР Си Цзинпина, который состоится в середине июня.

Другой темой встречи была организация Культурного центра Таджикистана в Китае и Культурного центра Китая в Таджикистане. Стороны отметили, что создание подобных центров способствует укреплению культурных связей наших стран.

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