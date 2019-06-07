Кыргызстан участвует в крупной международной туристической выставке в Южной Корее

В Южной Корее в городе Сеул с 6 по 9 июня 2019 года пройдет Международная туристическая выставка «Seoul International Industry Fair 2019», сообщает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

При содействии Департамента Туризма при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики и Посольства Кыргызской Республики в Корее в данной выставке примут участие туристические компании из Кыргызстана, такие как «Ак-Сай Трэвел», ОсОО «Горизонт Трэвел», «Трэвел Лэнд».

Данная поддержка оказывается в рамках реализации Программы Правительства Кыргызской Республики развития туризма на 2019-2023 годы и реализации маркетинговой стратегии, где Южная Корея является одним из основных туристических рынков для Кыргызстана.

Мероприятие содействует получению информации о путешествиях и обмену новыми идеями, продуктами и услугами, продвижению национального и международного туризма, представлению трендов отрасли и помощи в разработке туристических продуктов, востребованных рынком. Главная цель выставки - содействовать развитию туризма и путешествий, создать благоприятную атмосферу для обмена мнениями и последними тенденциями в мировой туристической отрасли.

В рамках проекта «Seoul International Industry Fair 2019» ожидается участие более одного миллиона участников из 60 стран и организаций.

Данная международная выставка ежегодно с1986 года собирает туроператоров и турагентов со всего мира, а также представителей международных авиалиний, национальных и региональных советов по туризму, региональные туристские администрации, крупнейших гостиничных комплексов и курортов, объектов турпоказа и др.

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