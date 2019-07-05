Туркменистан и Польша готовят встречу в верхах

5 июля 2019 09:04 (UTC+04:00)

АШХАБАД / Trend/ - В Ашхабаде состоялись туркмено-польские политические консультации, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Делегацию Польши возглавил заместитель государственного секретаря МИД этой страны Марчин Пржидач.

Подчеркнув высокий уровень двустороннего политико-дипломатического взаимодействия между Туркменистаном и Польшей, стороны обменялись мнениями по возможностям организации визитов на высшем уровне, сказано в информации.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Проводя обзор достигнутых договоренностей, стороны обсудили вопросы совместной договорно-правовой базы.

Также был рассмотрен комплекс вопросов, связанных с укреплением двусторонних торгово-экономических связей.

Отметим, что Польша занимает выгодное географическое положение в центре Европы, что позволяет активно развивать транзитные маршруты для энергопоставок из Каспийского региона в Европу, что является важным стимулом для развития взаимовыгодного сотрудничества.

Туркменистан продает газ у своих границ и значительные запасы этого вида топлива подтверждены независимыми западными аудиторами.

На данном этапе продолжаются переговоры официального Ашхабада с ЕС и Азербайджаном - который в Транскаспийском газопроводном проекте может стать участником в качестве транзитного государства.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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