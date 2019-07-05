В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,0

5 июля 2019 08:54 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5 произошло утром в пятницу на территории Кыргызстана, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным казахстанских сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 08.12 по времени Алма-Аты (GMT+3).

"Эпицентр землетрясения расположен в 208 километрах на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана… Магнитуда MPV 5.0.", - говорится в сообщении.

Глубина залегания очага – 25 километров. Сведений об ощутимости подземных толчков по шкале МSК-64 нет.

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