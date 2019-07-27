Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Кыргызстан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вчера, 26 июля, прибыл в Кыргызстан с рабочим визитом, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

В международном аэропорту «Иссык-Куль» в Иссык-Кульской области, Эмомали Рахмона встретил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Сегодня, в г. Чолпон-Ата будут продолжены переговоры по всем актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе по вопросам делимитации и демаркации границ.

Напомним, сегодня Жээнбеков по приглашению Рахмона совершил краткосрочный рабочий визит в город Исфара, Таджикистан.

Главы двух государств на перекрестном участке кыргызско-таджикской государственной границы провели встречу с представителями общин и старейшинами сельских советов Кыргызстана и Таджикистана. Далее переговоры состоялись в городе Исфара.

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