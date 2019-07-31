Жээнбеков и Назарбаев по телефону обсудили состояние и перспективы сотрудничества

31 июля 2019 09:49 (UTC+04:00)

Глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по телефону обсудили состояние и перспективы сотрудничества, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, телефонный разговор Жээнбекова с Назарбаевым состоялся накануне.

«В ходе беседы Жээнбеков и Назарбаев обсудили состояние и перспективы кыргызско-казахстанского сотрудничества, отметили важность дальнейшего укрепления союзничества, стратегического партнерства и добрососедства между двумя странами», - говорится в сообщении.

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